Der Frankfurter Flughafen ist nicht nur für Reisende ein internationales Drehkreuz, sondern auch für den Drogenschmuggel. Im Jahr 2017 haben Zöllner hier tonnenweise Rauschgift sichergestellt, dazu hunderttausende Plagiate und gefälschte Medikamente.

Einmal im Jahr zieht das Frankfurter Hauptzollamt am Flughafen Bilanz und gewährt einen Blick in seine Asservatenkammer. Gefälschte Markenuhren, Kleidung und Medikamente präsentierten die Beamten am Dienstag der Öffentlichkeit. Alles Schmuggelware, die sie im vergangenen Jahr am Flughafen sicherstellten - unterstützt von 27 Spürhunden.

Kaudroge Khat auf Platz eins

Allein sieben Tonnen Rauschgift beschlagnahmten die Zöllner 2017 am Frankfurter Airport - ein deutlicher Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei wurden auch 57 Drogenkuriere vorläufig festgenommen, wie Albrecht Vieth, Leiter des Hauptzollamts Frankfurt, berichtete.

Mit mehr als 5.800 beschlagnahmten Kilogramm machte die Kaudroge Khat den weitaus größten Teil der gefundenen Drogen aus. Zusätzlich wurden unter anderem rund 94 Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Heroin und 307 Kilogramm Haschisch und Marihuana beschlagnahmt.

Sechs Milliarden für den Bundeshaushalt

Die Zollmitarbeiter waren auch erfolgreich im Kampf gegen Produktpiraterie. Die knapp 550.000 beschlagnahmten Plagiate hatten einen Gesamtwert von rund 18,7 Millionen Euro. Neben gefälschten Markenuhren, Kleidung, Sonnenbrillen und Mobiltelefonen wurden auch deutlich mehr gefälschte Medikamente bei fast 600 Kontrollen sichergestellt: fast 280.000 gefälschte Tabletten und Ampullen. Vor allem durch den Internethandel habe der Medikamentenschmuggel stark zugenommen, teilten die Zöllner mit.

Insgesamt steuerte das Frankfurter Hauptzollamt im vergangenen Jahr sechs Milliarden Euro zum Bundeshaushalt bei - eine Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Den größten Zuwachs bei den Einnahmen gab es mit einer Steigerung um 89 Prozent bei der Luftverkehrsteuer: Das lag daran, so der Zollamtschef, dass sich die Zuständigkeiten für die Airlines geändert haben. Mittlerweile fällt beispielsweise die Lufthansa auch in den Bereich des Frankfurter Zollamts.