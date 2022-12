Ende Oktober hat der Zoll am Frankfurter Flughafen 2.164 gefälschte Luxusuhren aus dem Verkehr gezogen.

Das teilte das Hauptzollamt am Donnerstag mit. Demnach sollten zwölf Packstücke aus Hongkong über den Frankfurter Flughafen an einen Empfänger in Nordmazedonien weitergeleitet werden. Vergleichbare Originale seien rund 170 Millionen Euro wert.