Auch Gorillas, Bonobos und Orang-Utans könnten sich mit dem Coronavirus infizieren, vermutet der Frankfurter Zoo. Pfleger müssen deshalb Mundschutz tragen, bei Fütterungen gibt es neue Regeln.

Der Frankfurter Zoo ist zum Leidwesen der Besucher derzeit coronabedingt geschlossen. Dennoch bestehe die Gefahr, dass das Virus auch in dem Tierpark kursiert. Besonders schwierig sei die Situation in der Menschenaffenanlage Borgori-Wald, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Auch wenn bislang kein Fall bekannt sei, könnten die Menschenaffen "vermutlich auch an Covid-19 erkranken", sagte Kuratorin Sabrina Linn. Die Tiere könnten die allermeisten Krankheiten bekommen, an denen Menschen erkranken.

Pfleger tragen FFP2-Masken

Um mögliche Infektionen zu vermeiden, hat der Frankfurter Zoo vorsorglich Sicherheitsvorkehrungen für seine rund 30 Menschenaffen getroffen. Bonobos, Gorillas und Orang-Utans erhielten ihr Futter nur noch durch eine Schleuse, hieß es. Pfleger müssten in den Gehegen der Menschenaffen sogenannte FFP2-Masken tragen. Ein infizierter Affe könne schlimmstenfalls zu einem Super-Spreader im Borgori-Wald werden.

Der Zoo Frankfurt beherbergt nach eigenen Angaben unter anderem für das europäische Zuchtprogramm wichtige Bonobos. "Es wäre nicht nur für uns persönlich dramatisch, wenn sie an einer Corona-Infektion sterben würden, sondern auch für die europäische Bonobo-Population", sagte Linn.

Der Borgori-Wald ist seit Ende März für den Publikumsverkehr geschlossen. Gefährdet sind den Angaben nach auch Katzen und marderartige Tiere. Ein Marderhund auf einem Lebendtiermarkt im chinesischen Wuhan könnte das Coronavirus von einer Fledermaus auf einen Menschen übertragen haben.

Erdmännchen und Pinguinen fehlt der Kontakt zu Menschen

Im Gegensatz zu Menschen sind den Zoo-Bewohnern Abstandsregeln natürlich schnuppe. Die Erdmännchen wuseln wie gewohnt in ihrem Gehege umher. Wie bei den Pinguinen gehören auch die Erdmännchen zu den Tieren, die die Interaktion mit den Menschen lieben und vielleicht sogar vermissen.

Erdmännchen schätzen Aufmerksamkeit. Bild © picture-alliance/dpa

Linn erklärt, dass man deren Verhalten zwar nicht vermenschlichen dürfe. Die Mitarbeiter stellten dennoch fest, dass Tiere wie Erdmännchen, Seebären, Pinguine und Menschenaffen sehr die Aufmerksamkeit der Besucher genössen und diese Reize den Tieren nun fehlten. Die Tierpfleger versuchten nun, diese Leerstelle zu füllen: Sie beschäftigten die Tiere verstärkt mit Spielen oder Futtersuche.

Wann der Zoo wieder aufmachen kann, ist ungewiss. Der Zoo hofft, dass Besucher bald wieder kommen dürfen. "Sollten wir in den Wintermonaten öffnen können, müssen wir bedenken, dass sich witterungsbedingt die Menschen vermehrt in den Tierhäusern aufhalten werden", erklärt Linn. Dafür brauche der Zoo ein neues Hygienekonzept.