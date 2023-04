Zoogeschäft in Aßlar in Flammen - Millionenschaden

Der Brand eines Zoogeschäfts in Aßlar hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt, allerdings gleich mehrere Geschäfte beschädigt.

Das Gebäude des Zoogeschäfts in Aßlar (Lahn-Dill), in dem das Feuer am Samstagmorgen ausgebrochen war, stürzte infolge des Brandes ein. Tiere seien zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Laden gewesen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden. Wie es zu dem Feuer am Samstagmorgen kam, ist laut Polizei noch unklar. Ein Statiker des Technischen Hilfswerks überprüfe den Brandort, sagte ein Sprecher.

Auch angrenzende Geschäfte beschädigt

Die Zoohandlung befindet sich in einer Gewerbegebiet, in dem mehrere Geschäfte angesiedelt sind. Durch das Feuer wurde auch ein Textilgeschäft zerstört, außerdem wurden zwei weitere Geschäfte durch die Löscharbeiten schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen der Polizei enorm: Die Ermittler gehen von vier bis fünf Millionen Euro aus.