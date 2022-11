Zu nah am Gleis geparkt

Der Lokführer eines Güterzugs ist am Samstag in Kassel im Rangierbahnhof gegen ein zu nah am Gleis parkendes Auto gefahren.

Der Pkw wurde dabei zur Seite geschoben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Ein Besucher der Deutschen Bahn habe das Auto dort abgestellt. Gegen ihn wird nun ermittelt.