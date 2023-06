Bei einem Unfall in Hilders (Fulda) ist ein 81 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Er war am Samstag vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kurz vor dem Ortsausgang von der Fahrbahn abgekommen und fuhr dann in den Straßengraben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 81-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.