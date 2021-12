Zu wenige Richter am Landgericht

Das Landgericht Darmstadt kann mangels Richterinnen und Richtern im kommenden Jahr keinen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten.

Das teilte das Gericht am Freitag mit und bezifferte das Defizit auf 25 Richter. Die Bestände seien in den vergangenen Jahren so sehr angewachsen, dass ein Abbau aktuell nicht mehr möglich sei, hieß es.