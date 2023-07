Schwertransporter fährt sich an der A5 bei Frankfurt fest

Für mehrere Stunden war bei Frankfurt ein Zubringer an der A5 gesperrt. Ein Schwertransporter hatte die falsche Ausfahrt genommen und steckte fest. Aufgrund seiner Größe kam er nicht um die Kurve.

Der Zubringer von der A5 zur A648 Richtung Eschborn (Main-Taunus) ist wieder frei. Er war am Freitagmorgen um 3.40 Uhr gesperrt worden, nachdem sich ein Schwertransporter dort festgefahren hatte. Das berichtete die Polizei.

Der Schwertransporter wurde rückwärts auf eine Behelfsausfahrt zur Frankfurter Messe geleitet. Dafür mussten die drei rechten Spuren der A5 vor dem Zubringer auf die A648 zeitweise gesperrt werden. Während der Bergungsaktion kam es auf der A5 zu einem Rückstau von bis zu vier Kilometern.

Neue Route muss genehmigt werden

Auf der zur Zeit ungenutzten Behelfsausfahrt zur Messe wird er nun erst einmal stehen bleiben, da seine Route neu berechnet und genehmigt werden muss.

Ursprünglich wollte der Transporter laut Polizei eine frühere Abfahrt nehmen, um im Katharinenkreisel in Frankfurt zu wenden und wieder zurück in Richtung Wiesbaden zu fahren. Stattdessen fuhr er direkt in den Zubringer zur A648 - und kam dort aufgrund seiner Größe nicht um die Kurve.