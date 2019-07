Zufahrten an der A3 zu Flughafen gesperrt

Wer bis Mitte September mit dem Auto zum Flughafen will, muss sich auf Umleitungen einstellen.

Zwei Ausfahrten an der A3 werden verlegt. Die die Zufahrt zum Terminal 2 von der A3 aus Richtung Offenbach ist gesperrt. Am vorletzten August-Wochenende und am ersten September-Wochenende ist auch die Ausfahrt zu Terminal 1 dicht.