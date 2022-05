Bereits am Samstagmorgen ist im Bahnhof Karben-Okarben (Wetterau) ein 22- Jähriger von einem durchfahrenden Zug erfasst und verletzt worden.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte sich der alkoholisierte Mann an die Bahnsteigkante gesetzt und die Füße in den Gleisbereich hängen lassen. Ein gegen 10.15 Uhr durchfahrender Zug leitete noch eine Notbremsung ein, erwischte den Mann jedoch am rechten Bein, so das er auf den Bahnseig geschleudert wurde.