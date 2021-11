Ein Zug hat an einem Bahnübergang bei Wetter (Marburg-Biedenkopf) ohne Schranken ein Auto erfasst.

Wie es zu dem Unfall mit dem 52-jährigen Autofahrer am Mittwochabend kam, war am Donnerstag noch unklar, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liege im mittleren vierstelligen Bereich. Die Bahnstrecke war zwei Stunden gesperrt.