Ein Zug ist in Korbach mit mehreren Kühen zusammengestoßen.

Vier der insgesamt acht Tiere seien getötet worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Reisenden in der Kurhessenbahn wurden bei dem Unglück am Dienstagabend nicht verletzt. Die Strecke war drei Stunden gesperrt, es kam zu massiven Verspätungen. Die Herde war aus ihrer Weide ausgebrochen und auf die Gleise gelaufen.