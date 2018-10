Das Postauto landete in einem Holzzaun.

Das Postauto landete in einem Holzzaun. Bild © osthessen-news.de

Im osthessischen Eichenzell ist ein Postauto mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens erlitt schwere Verletzungen. Am Zug entstand ein hoher Sachschaden.

Das Postauto war am Freitagmittag laut Bundespolizei Kassel über einen unbeschrankten Bahnübergang bei Eichenzell (Fulda) gefahren, als es mit einem Zug der Hessischen Landesbahn zusammenstieß. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass das Fahrzeug in den Zaun eines angrenzenden Gartens geschleudert wurde. Der Zug kam hinter dem Übergang zum Stehen.

Der 29-jährige Fahrer des Postwagens wurde schwer verletzt und mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht. Zwei Reisende und der Lokführer erlitten einen Schock. Die übrigen 19 Reisenden blieben unverletzt.

Warnblinkanlage soll funktioniert haben

Der Zug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Bild © osthessen-news.de

Die Ursache des Unfalls ist nicht noch ermittelt. Die Warnblinkanlage habe nach bisherigen Erkenntnissen funktioniert. Der Sachschaden am Zug beträgt nach ersten Schätzungen 700.000 Euro. Er war nicht mehr fahrtüchtig und musste abtransportiert werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden.

Die Bahnstrecke, auf der nach Angaben der Polizei zweimal stündlich Regionalzüge zwischen Fulda und Gersfeld (Rhön) fahren, blieb bis etwa 14 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Die Reisenden wurden mit Schienenersatzverkehr weiter transportiert.

Sendung: hr-iNFO, 05.10.2018, 15.00 Uhr