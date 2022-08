Ein Böschungsbrand am Bahnhof in Hanau-Wolfgang hat vorübergehend für eine Sperrung der Zugstrecke gesorgt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Koblenz sagte, war es am Mittwochvormittag vermutlich durch einen defekten Isolator an der Oberleitung zu einem Funkenflug gekommen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.