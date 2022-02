Nach einem Zugunfall bleibt die S-Bahn-Strecke Mainz-Frankfurt voraussichtlich bis Freitagmorgen gesperrt.

Eine S-Bahn der Linie S9 war am Mittwochabend in Rüsselsheim entgleist. Laut Polizei waren 42 Fahrgäste in der Bahn, verletzt wurde niemand. Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof in Richtung Wiesbaden sei der letzte Wagen aus den Schienen gesprungen, vermutlich wegen eines Defekts an einer Weiche. Der Zug müsse mit einem Schienenkran wieder auf die Gleise gesetzt werden.

Für die S-Bahn-Linien S8 und S9 werden Busse eingesetzt.