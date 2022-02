Am Himmel sind wieder Kraniche zu sehen: In den kommenden Wochen werden etwa 250.000 Zugvögel erwartet, die die Region auf ihrem Weg in Richtung Norden überfliegen. Naturschützer hoffen, dass einige auch länger in Hessen bleiben.

Seit etwa einer Woche fliegen wieder die Kraniche über Hessen. Allein am Mittwoch seien es wegen der guten Wetterbedingungen rund 10.000 gewesen, berichtete Bernd Petri, stellvertretender Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu). In den nächsten Wochen erwarte er bis zu 250.000 der Zugvögel auf dem Weg zurück aus Südspanien in ihre Brutgebiete in Ostdeutschland und Nordeuropa.

Besonders bei sonnigem Wetter könne man die Tiere am Himmel beobachten. Laut Nabu machen sich die Zugvögel meist schon frühmorgens in Frankreich auf und überfliegen etwa gegen 14 Uhr das Rhein-Main-Gebiet. Am späten Nachmittag gehe es weiter über Nordhessen.

Rastplätze an Flussauen

Bei schlechtem Wetter suchen die Tiere manchmal Rastplätze in Hessen auf - zum Beispiel an den Auen von Rhein und Main, an den Flusstälern von Werra, Fulda, Lahn und Eder - sowie in der Wetterau.

Dort sollte man einen Abstand von 300 Metern einhalten, um erschöpfte Tiere nicht unnötig zu beunruhigen, teilte der Nabu mit. Die Naturschützer forderten dazu auf, Kranich-Beobachtungen online auf der Internetseite kranich-hessen.de zu melden. Je mehr Daten es über das Zugverhalten der Tiere gebe, desto besser könne der Nabu vor Ort für Schutzmaßnahmen sorgen.

Bleiben Kraniche zum Brüten in Hessen?

Etwa Mitte März beginne die Phase der Hochzeitstänze für die Vögel, sagte Petri. "Dann haben sich die allermeisten Kraniche in ihren Brutplätzen oder Rastgebieten in Skandinavien eingefunden."

Möglicherweise blieben vereinzelte Kraniche künftig aber auch über den Sommer in der Region. Im vergangenen Jahr habe sich seit Jahrzehnten das erste mal ein Brutpaar im Rheinhardswald (Kassel) niedergelassen. "Wir hoffen, dass die Kraniche dauerhaft nach Hessen zurückkehren", sagte Petri.