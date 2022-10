Bei sonnigem Wetter mit Ostwind sind bereits die ersten Kraniche nach Süden geflogen.

Insgesamt sei im Herbst mit bis zu 250.000 Vögeln am Himmel zu rechnen, teilte der Naturschutzbund Nabu am Mittwoch mit. Bei günstiger Witterung zögen an manchen Tagen besonders viele Kraniche in die Überwinterungsgebiete. Hessen liegt auf einer Hauptzugroute der Vögel.

Die ziehenden Kraniche sind laut Nabu an ihrer keilförmigen Formation und den trompetenartigen Rufen zu erkennen. Manche legten bei Wetterumschwüngen auch eine Rast in Hessen ein.