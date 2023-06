Zum Wochenstart müssen sich die Hessen auf schwüle Luft und Temperaturen bis 32 Grad einstellen. Zugleich steigt die Unwettergefahr. Die Meteorologen rechnen mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen.

Die kommende Woche könnte vielerorts in Hessen ungemütlich werden. "Die Schwüle nimmt in der Nacht zu Montag deutlich zu", sagt hr-Meteorologe Peter Schwarz. Schon in der Nacht seien kleinere Schauer möglich.

Im Laufe es Montags könnten dann die ersten gewittrigen Regengüsse Hessen erreichen. Dabei können Temperaturen bis zu 31 Grad erreicht werden. "Noch besteht aber keine Unwettergefahr", so Schwarz.

Unwettergebiete noch unklar

Die Gefahr für ein Unwetter erhöht sich aber am Dienstag: Sturmböen, Starkregen und Hagel sind möglich. Die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich bei 26 bis 32 Grad liegen.

Am Mittwoch fällt das Thermometer dann auf 24 bis 29 Grad. Auch dann seien Unwetter möglich. "Die Unwettergebiete sind noch unklar, einige Teile von Hessen können aber dabei sein", sagt hr-Meteorologe Schwarz.

Erste richtige Gewitterlage

Noch könne man nicht vorhersagen, an welchem Tag die Gewitter besonders stark seien und welche Teile von Hessen sie treffen. "Einige Modelle sagen auch voraus, dass es am Donnerstag am heftigsten wird." So oder so erwarte man die erste richtige Gewitterlage dieses Sommers.