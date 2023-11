Zusammenstoß an Ampelkreuzung in Fulda

An einer Ampelkreuzung in Fulda sind am Samstagabend zwei Autos zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bog eine 48-Jährige mit ihrem Wagen bei grünem Licht links ab, als ein 30-Jähriger mit seinem Wagen auf die Kreuzung fuhr und gegen ihren Wagen prallte. Nur die Beifahrerin des 30-Jährigen wurde dabei leicht verletzt, der 30 Jahre alte Fahrer und die 48 Jahre alte Fahrerin blieben unverletzt. Laut Polizei fuhr der 30-Jährige vermutlich zu schnell.