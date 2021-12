Zusammenstoß an Kreuzung

Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Gernsheim (Groß-Gerau) sind am Freitag ein 39-jähriger Mann und eine 59 Jahre alte Frau verletzt worden.

Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. In beiden Wagen seien die Beifahrer, darunter ein Kind, unverletzt geblieben. Unfallursache war vermutlich eine missachtete Vorfahrt. Den Schaden gab der Sprecher mit rund 30.000 Euro an.