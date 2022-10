Eine 17-Jährige ist bei einem Unfall auf der B45 nahe Münster ums Leben gekommen. Sie war als Mitfahrerin auf einem Motorrad unterwegs, als dessen Fahrer mit einem Auto kollidierte. Alle Unfallbeteiligten waren gemeinsam auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer des Motorrads am Sonntagmittag auf der B45 unweit von Münster (Darmstadt-Dieburg) in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Die Maschine kollidierte auf der autobahnähnlichen Bundestraße mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto, wie die Polizei mitteilte.

Während der 24 Jahre alte Motorradfahrer bei dem Sturz leicht verletzt wurde, verstarb seine 17 Jahre alte Mitfahrerin aus Griesheim (Darmstadt-Dieburg) trotz sofortiger Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle. Das Motorrad ging in Flammen auf.

Unfallbeteiligte kannten sich

Die drei Insassen des Pkw im Alter zwischen 33 und 35 Jahren blieben körperlich unversehrt, erlitten jedoch einen Schock und mussten vor Ort betreut werden. Laut Polizeiangaben kannten sich die beteiligten Personen im Auto sowie auf dem verunglückten Motorrad. Sie seien gemeinsam auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung gewesen.

Den genauen Unfallhergang soll nun ein Gutachter klären. Der entstandende Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 12.000 Euro. Infolge des Unfalls blieb die B45 in Richtung Hanau über mehrere Stunden gesperrt.