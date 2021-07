Auf einer Landstraße bei Friedrichsdorf (Hochtaunus) ist am späten Mittwochabend ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Der 25-Jährige hatte an einer Einmündung das Auto einer 36-Jährigen übersehen und war mit diesem und in der Folge mit einem weiteren zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Eine 20-Jährige wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.