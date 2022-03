Weil er drei teils minderjährige Frauen zur Prostitution gezwungen hat, muss ein früherer Hells-Angels-Chef für mehr als zehn Jahre ins Gefängnis. Das Frankfurter Landgericht nahm ihm auch eine größere Summe Geld ab.

Das Frankfurter Landgericht hat am Mittwoch einen Mann wegen Zuhälterei und schwerer Zwangsprostitution verurteilt. Er muss für zehn Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Der 36-Jährige hatte drei Frauen zur Prostitution gezwungen. Sie sind zwischen 17 und 36 Jahren alt.

Von April 2019 bis Dezember 2020 brachte der Mann sie in verschiedenen Wohnungen und Hotels in Frankfurt und Bayern unter. Ihre Einnahmen mussten sie fast vollständig an den Angeklagten abgeben. Auf Widerworte soll er mit Schlägen reagiert haben. Deswegen wurde er auch wegen Körperverletzung verurteilt.

Mutter schaltet Polizei ein

Neben der Gefängnisstrafe zog das Gericht auch 200.000 Euro von dem Angeklagten ein. Diese Summe hatte er den drei Frauen abgenommen. Außerdem sah das Gericht eine versuchte Erpressung, weil der Mann von einer der Frauen 30.000 Euro verlangt hatte, um sich von ihm "freizukaufen".

Der Verurteilte kommt aus dem bayerischen Rosenheim und war dort auch Präsident der Hells Angels. Vor Gericht hatte er die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. Die Taten kamen ans Licht, als sich eine der Frauen ihrer Mutter offenbarte. Diese schaltete die Polizei ein. Der Prozess begann im November 2021. Im Strafmaß lag das Gericht auf der Höhe der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.