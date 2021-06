🚨 Vollsperrung auf der #A5 🚨 Zwischen AS #Homberg -Ohm & AS #Grünberg in Richtung #Frankfurt . Nach Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. ❗Rettungsgasse bilden & freihalten❗ #VerkehrHESSEN #Polizei #Mittelhessen #FFM

