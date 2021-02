Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge zerstört worden.

Wie die Polizei am Freitag mit- teilte, war aus bisher ungeklärter Ursache Baumaterial in Brand geraten. Die Rettungskräfte konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.