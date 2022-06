Auf dem Airportring bei Frankfurt sind am Mittwoch zwei Autos und ein Bus kollidiert.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 60-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos geraten, was dieses ins Schleudern brachte. Es prallte in eine Ampel und dann auf der Gegenspur in den Linienbus. Alle drei Fahrer und vier Fahrgäste wurden verletzt.