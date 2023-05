Anfang April flogen zwei Osthessen bei einem Drogengeschäft an einem Nordseehafen auf. Nun hat die Polizei zwei Männer aus Bad Hersfeld gefasst, die zur selben Bande gehören sollen.

Ermittler der Kriminalpolizei haben die zwei Männer im Alter von 23 und 30 Jahren am Donnerstag in Bad Hersfeld festgenommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sollen zu einer siebenköpfigen Bande gehören, der Handel mit Drogen vorgeworfen wird. An der Festnahme beteiligt waren auch Beamte aus den Niederlanden.

Im Zuge der Ermittlungen gegen die Bande kam es am 3. April in Bremerhaven zur Festnahme eines 21-Jährigen aus Bad Hersfeld sowie eines 34-Jährigen aus Fulda. Die beiden wurden nach Angaben der Polizei auf frischer Tat ertappt.

Kokain aus Container geborgen

Sie hatten mit niederländischen Komplizen insgesamt 37 Kilogramm Kokain aus einem Übersee-Container am dortigen Hafen geborgen. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Dort sitzen auch die am Donnerstag Festgenommenen.

Bei drei weiteren Beschuldigten wurden eine geringe Menge Marihuana und einige Mobiltelefone sichergestellt. Da bei ihnen keine Haftgründe vorlagen, wurden sie nicht länger festgehalten.

