In Söhrewald (Kassel) hat die Polizei nach einem Brand einen Toten gefunden.

Zwei Wohnhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft im Ortsteil Wattenbach hatten am frühen Mittwochmorgen gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Eines konnten die drei Bewohner - zwei Erwachsene und ein Kind - unverletzt verlassen. In dem anderen Haus wurde die Leiche eines 40-Jährigen gefunden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Er soll die Brände vorsätzlich gelegt haben. Beide Häuser haben laut Polizei dieselben Eigentümer. "Das Motiv könnte einen familiären Hintergrund haben."