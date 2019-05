27-Jähriger in Frankfurter Innenstadt niedergestochen

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in der Frankfurter Innenstadt ist ein 27 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat an der Konstablerwache zwei junge Brüder fest.

Die Polizei hat zwei 16 und 18 Jahre alte Brüder nach einem Messerangriff in Frankfurt festgenommen. Sie sollen in der Nacht zu Sonntag einen 27-Jährigen mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper schwer verletzt haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Mann kam auf die Intensivstation.

Gegen drei Uhr morgens sei ein Streit zwischen den drei Männern entbrannt. Warum, war zunächst unklar. Als Passanten sich einmischten, flohen die Geschwister, konnten jedoch wenig später festgenommen werden. Sie sollen wegen des Verdachts der versuchten Tötung am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauerten an.

