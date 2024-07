Zwei Busse kollidieren in Hünstetten

Zwei Linienbusse sind am Dienstagnachmittag in Hünstetten (Rheingau-Taunus) aus noch ungeklärter Ursache an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Nach Polizeiangaben wurden dabei elf Menschen verletzt. Zehn von ihnen kamen zunächst in umliegende Krankenhäuser, eine weitere Person wurde mit einem Rettungswagen nach Hause gefahren. Nach ersten Erkenntnissen ist keiner der Menschen schwerst verletzt.

Ein Bus war lediglich mit dem Fahrer besetzt gewesen, im anderen saßen demnach etwa 30 Personen. Die unverletzten Insassen wurden von der Feuerwehr, den Rettungskräften sowie der Notfallseelsorge betreut.

Der betroffene Abschnitt war etwa zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro. Laut Feuerwehr waren 100 Einsatzkräfte vor Ort.