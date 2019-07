Ein Einbrecher in Kassel ist am Wochenende offenbar gleich zwei Nächte hintereinander in die gleiche Wohnung eingedrungen, um Elektrogeräte und zwei Autos zu stehlen.

Laut Polizei brach er dafür erst in der Nacht zu Sonntag, dann in der Nacht zu Montag in eine Einliegerwohnung eines Supermarktes ein. Die Polizei sucht Zeugen.