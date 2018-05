Eine Geldautomaten-Sprengung endete in Wiesbaden spektakulär. Die beiden mutmaßlichen Täter bauten auf der Flucht einen Unfall. Auslaufendes Öl wurde ihnen dabei offenbar zum Verhängnis.

Ein Geldautomat in Mainz-Kastel wurde gesprengt. Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Täter sprengten in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Auf der B455 in Höhe der A66 bei Erbenheim bauten die mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger demnach einen Unfall: Sie prallten mit einem anderen Wagen zusammen, der Fluchtwagen wurde dabei stark beschädigt. Die Männer flohen erneut. Die beiden Insassen des anderen Wagens mussten verletzt ins Krankenhaus.

Zeugenaussagen und Ölspur führen zu Verdächtigen

Eine Ölspur und mehrere Zeugenaussagen führten die Polizei schließlich in die nahegelegene Siedlung "Hochfeld" in Wiesbaden-Erbenheim. "Ein stark beschädigtes Auto, das nachts mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, fällt auf", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Den Fluchtwagen wurde in einer Garage abgestellt. Dort wurden auch die beiden Verdächtigen angetroffen und festgenommen. Ihre Identität ist laut Polizei noch unklar. Auch die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt.

Eine Ölspur führte zum Fluchtwagen. Bild © Michael Seeboth (hr)

