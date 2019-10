Polizeieinsatz in Oberursel

Zwei Frauen verletzt: Großeinsatz an Flüchtlingsheim in Oberursel

An einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Oberursel gibt es derzeit einen Großeinsatz. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der zwei Bewohnerinnen verletzt haben soll.

Kurz nach 11 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: In einer Flüchtlingsunterkunft in Oberursel (Hochtaunus) soll ein Mann am Mittwochvormittag zwei Frauen verletzt haben. Bei allen Beteiligten handelt es sich nach Informationen des hr um Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Hohemark. Die beiden Opfer wurden nach Angaben eines Polizeisprechers ins Krankenhaus gebracht. Zu ihrem Zustand konnte er zunächst keine Angaben machen.

Hubschrauber kreist über Areal

Beamte haben das weiträumige Gelände - auf dem Areal ist unter anderem auch der Wohltätigkeitsverband Caritas untergebracht - derzeit umstellt. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Man vermute, der Täter könnte sich noch auf dem Gelände aufhalten, sagte der Sprecher.

Zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine offiziellen Informationen. Wie der hr erfuhr, soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Gerüchte, wonach die Frauen niedergestochen wurden, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen.

