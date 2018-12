Zwei Männer sind in Battenberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie waren zu Fuß am Fahrbahnrand gegangen.

Bei einem Unfall in Battenberg (Waldeck-Frankenberg) sind am Samstagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Ein Mann hatte die beiden Fußgänger gegen 18 Uhr im Ortsteil Dodenau mit seinem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die 29 und 30 Jahre alten Männer waren nach Polizeiangaben am rechten Fahrbahnrad in gleicher Richtung gegangen.

Sie wurden über das Dach des Fahrzeugs geschleudert und erlitten dabei tödliche Verletzungen. Der 36 Jahre alte Autofahrer und seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Polizei liegen keine Hinweise darauf vor, dass einer der Unfallbeteiligten Alkohol getrunken hatte. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Sendung: hr-iNFO, 23.12.2018, 5.00 Uhr