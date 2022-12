Bei einer Geldautomatensprengung in einem Raunheimer Einkaufszentrum ist am frühen Samstagmorgen eine Bankfiliale beschädigt worden. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum in Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) gesprengt. Durch die Explosionen am frühen Samstagmorgen wurde ein Teil der Bank-Räumlichkeiten stark beschädigt und war vorerst nicht mehr betretbar, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war unklar, ob es den Tätern gelang, Geld zu erbeuten. Verletzte gab es nicht.

Mehrere Menschen hatten einen Notruf wegen zwei bis drei Tätern abgesetzt, die sich an der Filiale zu schaffen machten, wie es hieß. Kurz darauf wurden mehrere Knallgeräusche vernommen. Die bislang unbekannten Täter flüchteten mit einem dunklen Auto, das auf einem Parkplatz abgestellt war.

Das Einkaufszentrum soll laut Polizei im Laufe des Tages zu großen Teilen wieder freigegeben werden.

