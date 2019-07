Auf der Wasserkuppe stürzten am Mittwoch zwei Gleitschirmflieger ab.

Zwei Gleitschirmflieger an Wasserkuppe abgestürzt

Über der Wasserkuppe sind am Mittwoch zwei Gleitschirmflieger von ihrem Kurs abgekommen und abgestürzt. Einer prallte gegen eine Felswand, der zweite verunglückte an einem beliebten Ausflugsziel.

An der Wasserkuppe (Fulda) sind am Mittwoch zwei Gleitschirmflieger verunglückt. Einer von ihnen kollidierte mit einer Felswand im Bereich des Pferdskopfs, wie die Polizei mitteilte. Ein zweiter Gleitschirmflieger stürzte demnach an einem beliebten Ausflugsziel, der Radarkuppel Radom, ab.

Ursache noch unklar

Rettungsdienste versorgten die Verletzten. Zwei Hubschrauber brachten sie in nahegelegene Kliniken, so ein Polizeisprecher. Wie schwer die beiden Gleitschirmflieger verletzt wurden, war bis zum frühen Mittwochabend noch unklar.

Laut Polizei ereigneten sich beide Unfälle unabhängig voneinander, aber innerhalb kurzer Zeit. Über die Ursachen ist noch nichts bekannt.

Sendung: hr-iNFO, 10.7.2019, 19:00 Uhr