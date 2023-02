Zwei bislang ungeklärte Mordfälle aus den 1980er-Jahren an zwei Taxifahrern in Hessen sollen mit Hilfe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" doch noch aufgeklärt werden.

Die Ermittler suchen in der Sendung am kommenden Mittwoch nach Zeugen und hoffen auf Hinweise auf den oder die Täter, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. 1988 war ein Taxifahrer in Bad Nauheim mit 34 Messerstichen getötet worden. Mit einer wahrscheinlich ihm entwendeten Schusswaffe wurde 1989 in Florstadt eine Taxifahrerin getötet.