Zwei Jugendliche sind am Samstagabend mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der L3174 bei Petersberg (Fulda) abgekommen und verunglückt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überschlug sich der Wagen. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Insassen wurden dabei verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.