Zwei Jugendliche sind am Wochenende nicht vom Zelten mit Freunden zurückgekehrt. Seitdem läuft eine fieberhafte Suche in einem Waldstück bei Birkenau. Die Einsatzkräfte gehen von einer hilflosen Lage aus.

Zwei 18 und 19 Jahre alten Männer sind am Wochenende im Wald bei Birkenau (Bergstraße) spurlos verschwunden. Die Polizei sucht seit Sonntagmittag nach den Vermissten, bislang aber erfolglos. Offenbar waren die beiden Jugendlichen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens berauscht, die Polizei spricht von einem "willenlosen Zustand".

Den Ermittlungen zufolge waren die Verschwundenen gemeinsam mit zwei weiteren Freunden bereits am Freitag zum Zelten in das Waldgebiet im Odenwald gegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Freunde seien bereits am Samstag abgereist, während die Gesuchten noch im Wald blieben. Seitdem sind sie verschwunden.

Keine brauchbare Spur

Zeugen wollen die beiden noch am Sonntag um 15 Uhr auf einem Waldweg entlang der B9 gesehen haben. Weitere Spuren führten zu einer Fischerhütte und direkt nach Birkenau, aber in allen Fällen konnten die Vermissten nicht aufgefunden werden.

Lediglich ihre Schuhe wurden auf dem Zeltplatz gefunden, was bedeuten könnte, dass sie barfuß unterwegs sind. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Jugendlichen aufgrund ihres Zustands orientierungslos sind und ärztliche Hilfe brauchen.

Hubschrauber und Spürhunde

Die Polizei setzte am Sonntag bei der Suche neben Spürhunden auch einen Hubschrauber ein, zudem unterstützten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk den Einsatz. Die Suche wird nach Angaben der Polizei auch am Montag fortgesetzt.

Sendung: hr4, 19.10.2020, 6.30 Uhr