Zwei Kinder fallen in die Efze

Eins schwerverletzt Zwei Kinder fallen in die Efze

Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag in Nordhessen in die Efze gefallen.

Laut Polizei konnte sich eins selbst retten. Das andere wurde flussabwärts geborgen, es sei schwer verletzt. Eins der Kinder sei vier Jahre alt. Einzelheiten waren zunächst unklar. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war vor Ort.