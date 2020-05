Verunglückter Hubschrauber in Lampertheim

Verunglückter Hubschrauber in Lampertheim Bild © Keutz TV

In einem Feld bei Lampertheim ist ein Hubschrauber umgekippt. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Offenbar missglückte eine Notlandung.

Ein mit zwei Insassen besetzter Hubschrauber ist am Montagmittag in Lampertheim (Bergstraße) verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, hatte der Helikopter einer Flugschule nach seinem Start in Mannheim offenbar technische Probleme mit den Rotoren und musste gegen 13.40 Uhr notlanden. Beim Aufsetzen auf einem Feld beim Stadtteil Hüttenfeld kippte er zur Seite.

Die beiden Insassen, ein 31-jähriger Fluglehrer und sein 49 Jahre alter Schüler, konnten sich selbstständig ins Freie retten. Sie wurden leicht verletzt zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Der 600 Kilogramm schwere Hubschrauber soll noch am Montag von einem Kran geborgen werden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen geht der missglückten Landung nach.

Sendung: hr-iNFO, 25.05.2020, 16.00 Uhr