Zwei Mädchen sind bei Badeunfällen im Rhein ertrunken. Die 9- und 13-Jährige waren in Worms in den Fluss gestiegen. Am Samstag wurden auf hessischer Seite ihre Leichen gefunden.

Ein 9 und ein 13 Jahre altes Mädchen sind bei Badeunfällen im Rhein ertrunken. Am späten Samstagabend wurde die Leiche der 13-Jährigen in Groß-Rohrheim (Bergstraße) am Rheinufer entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bereits am Samstagmittag war die Neunjährige tot bei Biebesheim (Groß-Gerau) gefunden worden.

In Strudel geraten und untergegangen

Die Kinder hatten sich am Freitag im rheinland-pfälzischen Worms im Stadtteil Rheindürkheim am Rhein aufgehalten. Zeugen hatten gemeldet, dass die Mädchen im Wasser in einen Strudel geraten und untergegangen waren. Polizei und Feuerwehr hatten bis Samstag mit einem Großaufgebot nach ihnen gesucht.

Die Kinder sollen aus einer afghanischen Flüchtlingsfamilie stammen. Sie sind laut Polizei verwandt, aber keine Geschwister.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hieß es, dass die beiden toten Mädchen Geschwister seien. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

