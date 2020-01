Zwei Mädchen in Tram belästigt

Sexuelle Belästigung Zwei Mädchen in Tram belästigt

Ein Unbekannter hat in der Tram in Kassel am Mittwoch eine 15 und eine 17 Jahre alte Schülerin sexuell belästigt.

Er habe beide Mädchen unsittlich berührt, teilte die Polizei mit. Die Eltern der Betroffenen haben unabhängig voneinander Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.