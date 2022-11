Zwei Männer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf sind am Sonntag mit 130 verbotenen Böllern und Waffen in einem Zug in Oberfranken erwischt worden.

Darunter waren laut Polizei Messer. Die beiden 20- und 31-Jährigen wurden nach der Kontrolle am Sonntag wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz angezeigt.