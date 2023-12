Zwei Menschen bei Frontal-Kollision in Wiesbaden schwer verletzt

Zwei Autofahrer sind in Wiesbaden bei einem Unfall am Montagabend schwer verletzt worden.

Ein 68 Jahre alter Autofahrer sei am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages auf einer Landstraße im Stadtteil Delkenheim aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dort sei sein Fahrzeug frontal in den Wagen eines 26-Jährigen gekracht. Beide Männer kamen demnach mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser.

Dem mutmaßlichen Verursacher des Unfalls sei Blut abgenommen worden, weil er möglicherweise Alkohol intus gehabt haben könnte. Die L3028 war wegen des Unfalls in beide Richtungen bis in den Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages voll gesperrt.