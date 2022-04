Am Sonntag sind in Hessen zwei Menschen bei Unfällen an Bahnübergängen ums Leben gekommen. In Kriftel wurde ein Mann mit seinem Hund von einer S-Bahn erfasst. In Bürstadt wurde ein Mann an einem unbeschrankten Übergang getötet.

Zu dem Unfall in Kriftel (Main-Taunus) kam es am frühen Sonntagabend gegen 19 Uhr. Ein 74 Jahre alter Mann und sein Hund wurden an einem Bahnübergang von einer S-Bahn erfasst, wie die Polizei mitteilte. Weitere Einzelheiten zu dem tödlichen Unfall waren zunächst noch nicht bekannt.

Mann von Regionalbahn erfasst

In Bürstadt (Bergstraße) kam es am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. Ein 70 Jahre alte Mann wollte laut Polizei den Fußgängerübergang benutzen, als er aus noch ungeklärten Gründen von einer herannahenden Regionalbahn erfasst wurde.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. In der Regionalbahn saßen zum Unfallzeitpunkt fünf Fahrgäste. Sie blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.