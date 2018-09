Bei einem Frontalzusammenstoß in Offenbach sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie verbrannten in ihrem Wagen. Die beiden Insassen des anderen Autos schweben in Lebensgefahr.

Zwei Autos stießen am Samstagabend in Offenbach auf der Sprendlinger Landstraße kurz vor dem Geisfeldkreisel frontal zusammen. Einer der Wagen sei bei dem Unfall in Flammen aufgegangen, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Die beiden Insassen starben in dem brennenden Auto.

Auch in dem anderen Wagen saßen zwei Menschen. Sie wurden eingeklemmt und kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Identität der Unfallopfer machte die Polizei noch keine Angaben.

Welcher der beiden Autofahrer in den Gegenverkehr geriet und warum, ist unklar. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Während der Bergungsarbeiten wurde die Sprendlinger Landstraße in beide Richtungen gesperrt. Auch die Abfahrt von der A661 beziehungsweise der A3 am Offenbacher Kreuz musste zeitweise gesperrt werden.

Sendung: hr-iNFO, 22.09.2018, 23.00 Uhr