Zwei Motorradfahrer sind am Freitag bei einem Unfall auf der L3409 bei Mörlenbach (Bergstraße) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad in einer Kurve auf der L3409 zu Fall und rutschte in das entgegenkommende Bike eines 38-Jährigen. Beide Motorradfahrer mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden.