Zwei Motorradfahrer in Osthessen tödlich verunglückt

Bei zwei Motorradunfällen in Osthessen sind die beiden Fahrer am Sonntag ums Leben gekommen. In Großenlüder prallte ein 52-Jähriger mit seinem Krad gegen eine Trafostation.

Nach Polizeiangaben war der 52 Jahre alte Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr am Ortsausgang von Großenlüder (Fulda) unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen die Außenwand einer Trafostation prallte.

Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Unfallursache klären.

Unfall an Schottener Golfplatz

Keine 40 Kilometer entfernt kam es wenige Stunden später zu einem zweiten tödlichen Unfall. Im Schottener Ortsteil Eschenrod (Vogelsberg) verunglückte ein 49-Jähriger auf der B276. Der Mann aus Nidderau (Main-Kinzig) verlor gegen 17.15 Uhr in Höhe eines Golfplatzes aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und kam dabei ums Leben.

Sendung: hr-iNFO, 26.08.2018, 21.00 Uhr