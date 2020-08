Von Berlin in den Taunus

Von Berlin in den Taunus Zwei neue Elefanten im Opel-Zoo

Im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) sind zwei neue Elefanten heimisch.

"Lilak" und "Kariba" wurden am Mittwoch aus dem Tierpark Berlin in den Taunus gebracht, wie der Zoo mitteilte. Der Transport erfolgte in klimatisierten Spezialcontainern mit Wassertank und Kameraüberwachung. Im Opel-Zoo leben damit nun insgesamt vier Elefanten.